Carrer de la Mare de Déu del Carme. La botiga de ca l’Areneta es trobava al pany de cases de la dreta, al cantó (fora de la foto) amb la costera del forn de Maties (Arxiu Col·lectiu l’Olla)
La sarsa la vam comprar en ca l’Areneta. Potser ho havíem fet ja algun altre any, però ara no sabria dir-ho. Era per al sopar de la foguera de Sant Antoni, quan érem xiquets i la construíem darrere dels corrals (en un “darrere dels corrals” del poble, que en aquell temps n’hi havia uns quants). Potser va ser el mateix any que vam arribar a posar trampes per a evitar que els d’altres territoris locals ens furtaren llenya: hi havia competència entre les diverses fogueres escampades per barris.
Pa i mescla, cacau i alguna coseta més; la sarsa, botar-li foc a la foguera, i l’aparició dels pares que ens envien a casa: va que es fa tard i demà fan escola. Possiblement, este abús d’autoritat sobre els monyicots té ara algun nom tècnic: en aquell moment era inapel·lable i au. També és cert que ara difícilment es pot arribar a eixe extrem perquè els xiquets ni fan fogueres, ni corren per bancals, ni agarren cullerots… Ni saben què són. Una miqueta assilvestrats érem, i no crec que fóra mala cosa.
Però tot açò ve perquè, en la memòria dels fets, quan he recordat el moment en què els pares prenen possessió de la foguera i de la festa, quan ens en fan fora i s’apropien de la faena que havíem fet, m’ha passat pel cap que eren els majorots qui ens expulsaven, i no. Eren els pares; no eren els majorots.
I qui eren els majorots? Per a nosaltres, xiquets, eren aquells que ja havien entrat en una edat en què transitaven a una sociabilització nova, abandonaven els jocs amb què ens havíem criat al carrer, i amb els canvis corporals la diferència física era també palesa. Potser ara en podríem dir adolescents. No sé si coincidiria ben bé, però és evident que en aquell temps això no podíem saber-ho. I entre algunes característiques seues, per tal de mostrar que ja no eren nens, n’hi ha que esdevenen abusananos, assetjadors en traducció actual. Naturalment, nosaltres també vam arribar a ser, més tard, majorots. Dubte que ara n’hi haja. Algú podria fer-ne un estudi.
És curiós com, a partir del record de la sarsa i ca l’Areneta, he anat a entropessar amb una paraula colgada sota algun plec de l’edat ves i busca des de quan.