Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

    • Publicat el 20 de gener de 2026

    El pecat mortal de Cassoleta

    Dijous ja és Cassoleta (amb majúscula). Com passa el temps! Va de braç. Pareix que siga l’altre dia quan pagava, com a penitència del pecat de sobredosi de colesterol al forn, una digestió laboriosa. I ja hi tornem a ser.

    Més val perdre un bon amo que un mal costum, diu la saviesa popular. I no seré jo (sobretot en este afer) qui duga la contrària. Lliguem-nos els matxos que la cosa va de bo.

    Enguany, de Cassoleta, només n’hi ha quatre dijous i el dimarts, vespra de Cendra. No passaran molts dies abans que marquem en el calendari la data joiosa.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per albinyana