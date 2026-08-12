Un eclipsi a la família

Tinc molt pocs records de la meua àvia Isabel. Es va morir quan jo era molt xiquet. I ella era ja molt vella. Era vella i antiga: vull dir que era d’una altra època, no només d’un altre segle. D’entre les coses que en recorde és una d’un dia en què mon pare li va obrir la tapa del televisor perquè comprovara que allà dins no hi havia ningú.
Un altre dels escassos records que tinc és d’una nit en què, no sé dir per què, la Lluna va eixir a la conversa. Ho recorde com en un ensomni. Jo, que devia fer poc que havia començat a anar a escola, li assegurava que el Sol és més gran; però ella, amb la confiança que li donava l’edat, no ho creia: ella l’havia vista tapar-lo. El record no dóna per a més. No sé si algun dels familiars presents va afegir alguna dada aclaridora. Segur que sí. Però la memòria d’infant em va preservar això, que d’alguna manera era el testimoni d’algú que havia viscut un eclipsi solar complet.