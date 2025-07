Quan el dolor i el patiment no ennobleixen

«El rabí no era tan enze de creure que el dolor i el patiment ennobleixen. (Aquesta teoria quedava per als goyim)».

Crec que som ben pocs els qui no ens hem demanat com és possible que un poble tan castigat com el jueu actue com ho fa ara a Gaza. D’acord: no és una cosa que comença ara, hi ha algun moviment opositor… Però la qüestió és que a Gaza maten la gent com si foren animals.

L’explicació (una mínima aproximació a una explicació, que no –evidentment– justificació) se m’ha fet present en La vila perduda, una novel·la intel·ligent i satírica de Max Gross. A la pàgina 266 he llegit les frases que he posat al començament. No desbudellaré la història (altament recomanable), però per a situar-ho diré que el narrador fa saber aquest pensament del rabí quan acaba de conéixer de primer mà la història d’un supervivent jueu dels camps d’extermini nazis. El patiment (en general), ve a dir, no n’ennobleix necessàriament les víctimes, no es converteixen en angelets: això només s’ho creuen els gentils, els no jueus.

No sé si és una llibertat literària de l’autor, o s’acosta realment al pensament de l’àmbit jueu. O més aïnes de l’integrista, que a més és el que té el poder a Israel i a ca Trump. Siga com siga, és una idea pròxima a la llei de l’ull per l’ull en què ja sabem que tot lo món acabe sempre a fosques.

En tot cas, i malauradament, entre nosaltres els “goyim” potser sí que pensem que el sofriment pot ennoblir, però tampoc no ho solem demostrar.