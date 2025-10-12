Dia de la Hispana Contradicció

Diu el calendari oficial que hui, 12 d’octubre, és (de 1987 ençà) la Fiesta Nacional de España; però es veu que no acaba de saber quina mena de nació és i, encalada encara en un miratge de passat gloriós imperial, ha de recórrer al Dia de la Hispanidad d’infausta memòria per a sentir-se important.
Fa anys que, arribat el dia, alguns sectors contraposen amb cert èxit el lema “Res a celebrar”, però crec que no és exacte. Ben mirat, el sector de població que més entusiàsticament festeja un dia d’exaltació de l’antic imperi coincideix, amb poques excepcions, amb el que anomena despectivament “panchitos” als veïns que han vingut d’aquelles terres. O siga, que potser més que “res a celebrar”, es podria proposar celebrar el 12 d’octubre com a Dia de la Contradicció colonial».