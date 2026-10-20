Deixar d’existir és una història també d’ací

Ara ves i busca quants anys fa que ens coneixem. Potser d’aquell temps en què anàvem sopant pels bars dels pobles, l’últim dijous de cada mes (si no era festa o vespra de festa), i anàvem fent colla. Això era quan al segle passat encara li quedaven anys al davant.
La bona qüestió és que ara fa poc Moisés Tormo s’ha llançat a escriure una novel·la, a publicar-la, a presentar-la… i m’ha demanat que l’acompanye en la presentació que farà, ací, dijous vinent. Potser si l’argument no fóra el que és li hauria dit que no, que estes coses hi ha qui les fa molt més bé. Però és una qüestió que m’interessa, i un acte que crec “aprofitable”. Perquè explica coses que són d’ací sense ser-ho. En fi, que vos esperem el 22 d’octubre a la biblioteca de l’Olleria i entendreu què vull dir.
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Deixar d’existir és la història d’un poble, de qualsevol poble i d’un silenci. En plena guerra, l’assassinat de quatre religiosos el setembre de 1936 causa una cadena d’esdeveniments que, quatre anys més tard, acabaran amb la detenció, el judici i l’afusellament dels membres del comité local.
Entre la realitat i la ficció, Deixar d’existir narra els últims mesos de vida dels condemnats: la por, l’estança en la presó, les cartes a casa, els pensaments que només s’atreveixen a escriure quan ja no queda esperança. Alhora, retrata el dolor de les famílies que han d’aprendre a viure amb l’absència, la vergonya imposada i la prohibició de plorar en veu alta.
Però esta no és només la història d’uns afusellaments. És també la història del silenci que va vindre després: dècades d’oblit que van esborrar noms, vides i responsabilitats.
Deixar d’existir és un exercici de memòria i una mirada necessària per a entendre com la repressió no es va acabar amb la mort, sinó que va continuar en la vida dels qui van quedar.