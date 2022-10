De misses que no toquen

Que l’Ajuntament de l’Olleria celebrara ahir això que en diuen Fiesta de la Hispanidad no hauria de sorprendre ningú. És conseqüent amb el seu nacionalisme espanyol militant, perfectament legítim i conegut. Potser en parlem un altre dia.

Però trobe que el consistori hauria de ser conscient que, com a institució estatal, li toca ser respectuós amb la constitució espanyola que tant ens refreguen pels nassos com a intocable i quasi sagrada, i hauria de deixar precisament les coses realment sagrades per a l’àmbit privat de les creences personals. Si el paperot legislatiu parla d’aconfessionalitat de l’estat, vols dir que organitzar misses no és faltar-li al respecte?

D’ací no res arribarem a complir el primer quart de segle XXI i la lliçó de la separació estat-església (catòlica) encara no la sabem bé. Cansa tant de repetir curs i no avançar.