De l’arca als patinets

No tinc molt clara la normativa aplicable als patinets elèctrics quant a la circulació pels carrers del poble. N’hi ha que van per direcció prohibida (prohibida als vehicles que enteníem com a habituals fins ara), alguns els veus (mai millor dit, perquè no se senten) escopetats, altres passen per damunt dels passos de vianants… També n’hi ha que van per les voreres.

Ja dic que no estic al dia de la normativa que els correspon observar, ni de quin grau de responsabilitat en la redacció i aplicació en tenen els consistoris. Però per si serveix com a base actualitzable, el 1888 es va aprovar una ordenança municipal que prohibia (en l’article 56) dur per les voreres els cavalls, haques i etc. (carregats o de buit). És canviar “cavalleries” per “patinets” i ja ho tenim. Almenys això de les voreres.

Aquelles ordenances també prohibien fer-se arca, però d’això ja se n’ha perdut l’hàbit. No sé cert si per a bé.