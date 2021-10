Cervesa premonitòria

A l’esplanada de François Mitterrand de Limós hi ha un bar que conec només per fora. El conec fa anys, i ja en fa un grapat que no passe per aquell poble.

Dic que el conec només per fora perquè les poques voltes que l’he visitat no m’ha calgut entrar: a la porta té (supose que encara les té) unes taules on consumir tranquil·lament.

Una vesprada m’estava fent una cerveseta i pensant en no res quan em van telefonar per no sé què, i en la conversa em van parlar d’un bloc de VilaWeb d’algú del poble que no sabien qui era. Les pistes que em van donar em van guiar ràpidament al propietari. Era el bloc d’Àngel Cano, el nét del tio Pipo. Sembla que, segons una investigació de calbot feta sobre la marxa, va ser el 2009.

Quan vaig tornar al poble vaig quedar amb ell, i ara, entre anys i coses ja és doctor en Filologia Catalana. Aquella cervesa no ho sabia, però feia gust de premonició.

Enhorabona!