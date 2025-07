A qui es burla, el dimoni (esperem que prompte) li furga

Fa uns anys em van operar d’un ull. Cosa de cataractes i glaucoma. La doctora que m’havia de fer la intervenció em va informar que era una operació prou ràpida, que només acabar me n’aniria a casa, i que de seguida podia fer vida normal. L’única mesura a observar era no fer forçades durant unes setmanes.

Naturalment, li vaig fer notar que, si bé em semblava tot molt positiu, hauríem de tindre en compte que en el meu cas particular —que lògicament era el que m’interessava—, no fer forçades implicava pràcticament fer-me el mort. Moure’m, ni que siga poc, implica un esforç molt superior al que és habitual. Jo no ho note després de tota una vida (bé, els anys comencen a queixar-se’n, però eixa és una altra història), no ho note gaire, dic, però la ferida de la bola de l’ull sí que se’n ressentiria. Vam acordar —sobretot per estricta necessitat— que canviaria les crosses per una cadira de rodes per a anar per casa.

Passada una setmana de l’operació, i vist que la condemna s’allargava, m’ofegava. Havia eixit de casa només un parell de voltes, rescatat per a anar a esmorzar. Vaig pensar que havia de trobar alguna manera de fugir, i ho vaig aconseguir amb una cadira elèctrica llogada. No era la llibertat, però sí una mena de presó condicional: amb aquell artefacte no es podia accedir a tots els llocs, ni es podia passar per tot arreu… Però ja era molt.

No recorde exactament si havia estat huit dies –o deu– sense poder eixir i entrar a casa. I ara que hi pense, intente posar-me en el lloc de les persones que, després del desastre de la gota freda del 29 d’octubre passat, fa nou mesos que no ho poden fer perquè els ascensors es van fer malbé i encara és l’hora que els reparen. Mire de comprendre com es deuen sentir, i m’encén la sang veure el senyor Mazón, com un comercial a la vora del mar, referir-se a la “recuperación emocional” a força d’amollar milions d’euros als seus amics del turisme mentre milers d’afectats ja fan prou si ixen al balcó.

Hi ha moltes necessitats encara per cobrir, però que parlen de pagar viatgets per a la recuperació emocional amb tantes persones físicament i emocionalment atrapades no sé si voreja el sadisme. La burla, segur.