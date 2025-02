Una bona cassola es menjaria

L’última volta que vam quedar vam dinar bé, encara que la meua tria de l’allotjament al Conflent no va resultar tan encertada com pensava. El cas és que vam dinar de bona gana uns plats ben saborosos, amb una llarga sobretaula en una terrasseta mig improvisada.

El temps ha passat de pressa, i la idea de convidar-lo jo ara a dinar que de tant en tant m’ha assaltat darrerament, se’m va presentar ahir gairebé com una necessitat mentre el veia i el sentia en el documentari li han dedicat. Per a bé anar li tocaria a ell de vindre i menjar-se una bona cassola, però com que els filferros encara no volen ja miraré jo d’anar a tocar a la porta de sa casa.