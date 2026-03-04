Arqueologia amb Alfons Llorenç

Més arqueologia? D’acord.
Este paper deu correspondre a un dels estrats de més antiguitat del que va ser el Col·lectiu l’Olla. Pràcticament a la protohistòria de la colla aquella. El costum de no posar l’any (en este cas ni el mes) dificulta situar-lo en la línia del temps: algun dia em decidiré a revisar tota la paperassa que tinc per casa i que pot donar pistes per a tot açò. Ser caòticament ordenat no ajuda, perquè en realitat és no ser ordenat.
El cartell en qüestió (probablement del 1988, i que no siga del 1987) m’ha arribat del malaguanyat Eusebi Garcia, i és de quan vam enredar (fàcilment) l’Alfons Llorenç i vam començar a fer-ne amistat.