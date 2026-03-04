Gàlim

Aproximadament, el bloc de Pep Albinyana

  • Inici
  • VilaWeb Ontinyent
  • Articles a VilaWeb
  • IEVA
  • El pas del temps farà de nosaltres colors
    • Publicat el 5 de març de 2026

    Arqueologia amb Alfons Llorenç

    Més arqueologia? D’acord.

    Este paper deu correspondre a un dels estrats de més antiguitat del que va ser el Col·lectiu l’Olla. Pràcticament a la protohistòria de la colla aquella. El costum de no posar l’any (en este cas ni el mes) dificulta situar-lo en la línia del temps: algun dia em decidiré a revisar tota la paperassa que tinc per casa i que pot donar pistes per a tot açò. Ser caòticament ordenat no ajuda, perquè en realitat és no ser ordenat.

    El cartell en qüestió (probablement del 1988, i que no siga del 1987) m’ha arribat del malaguanyat Eusebi Garcia, i és de quan vam enredar (fàcilment) l’Alfons Llorenç i vam començar a fer-ne amistat.

    Cartell conferència “El Misteri d’Elx” d’Alfons Llorenç. Autora: Maria R. Bleda

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de General per albinyana | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent