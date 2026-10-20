Anvers (i VI): desdejuni kosher i ortodòxia cristiana

L’elegant i omnipresent estació d’Anvers
És diumenge de matí, eixim de l’hotel a cercar un lloc on desdejunar. Vam quedar que ho faríem a l’aventura i vam fer bé. Jo hauria dit d’anar a algun dels llocs coneguts, però em vaig deixar dur (mai millor dit) i va ser un encert, tot i que durant una bona estona l’itinerari escollit no ens féu bona cara: carrers amb pocs establiments i traïdorament tancats.
He dit que era diumenge, de manera que els jueus practicants ja treballen, i aquells del forn que fan menjar amb ingredients kosher el tenen obert. Un local de dimensions reduïdes, de venda al públic i amb tres o quatre tauletes en una de les quals deixem d’estar en dejú amb menges saboroses acabades d’elaborar per aquells senyors discrets de trenes rulles.
El viatge s’ha acabat. Però encara trigarem hores a arribar a casa. De moment passegem una miqueta més per Anvers amb una incursió en una església ortodoxa russa. Hi ha molts temples i moltes imatges religioses pels carrers d’aquella ciutat. Fred se’n lamentava.
Recollim l’equipatge i descobrim una cafeteria bona a l’estació de trens per a acomiadar-nos-en. De l’estació d’Anvers (centre omnipresent del viatge) a la de Brussel·les; i d’ací a l’aeroport: un viatge en un ascensor que puja una planta. L’avió va eixir amb un poc de retard, però es veu que el xòfer tenia pressa i vam arribar a Alacant a l’hora prevista inicialment. La prosa posterior ja sobraria.
+ Anvers (I): el valencià del Marroc
+ Anvers (II): primera trobada amb l’horror i rècord de distància
+ Anvers (III): mare i filla i un local de cites
+ Anvers (IV): el Tesla i la gorra de plat
+ Anvers (V): la llengua que delata i un diluvi que no era menester