Anvers (V): la llengua que delata i un diluvi que no era menester

Era aquell. No n’hi havia més, per tant, tot i la nostra incredulitat, el cotxe que ens esperava per a tornar-nos a Anvers era aquell. El servei funciona tan extremament que l’aplicació t’informa en temps real per on para el cotxe que ve i què trigarà a arribar. I es veu que el xofer que ens tocà tenia pressa i venia esbalaït: el compte arrere del meu mòbil anava de braç. Va arribar abans que nosaltres i quan va veure la cadira de rodes es va esquallar. Que no hi cabia, deia; però va cabre al maleter, enmig de trastos i runa distribuïts també per l’habitacle de viatgers. El segon Uber de la meua vida se n’anava com del cel a la terra del primer. Però vam arribar bé.
La comunicació amb l’home era difícil, però amb l’anglés de Josep Vicent i el meu pobre francés vam intercanviar algunes frases. En un moment del trajecte ens va demanar si parlàvem català: havia reconegut la llengua. Són coses que passen quan trobes gent normal. A l’aeroport de Brussel·les, un senyor del control de seguretat dels que vigilen objectes i escorcollen passatgers també ens va identificar l’idioma en què parlàvem mentre esperàvem que ens deixaren passar.
A Anvers, com a tot el món, era dissabte, i la gran quantitat de població jueva celebrava el Sàbat. De matí, abans d’eixir cap a Willebrock, ja havíem vist alguns dels nombrosos membres dels corrents ortodoxos vestits més de mudar que de costum. Vull dir, això que ací abans déiem que anaven vestits de diumenge. Ja he dit que teníem l’hotel en el barri jueu, o el barri més profundament jueu i ortodox d’una ciutat amb una àmplia demografia jueva. N’havíem vists molts, amb la vestimenta diguem-ne oficial; també les xiquetes, que semblaven totes alumnes d’una escola de monges amb poca varietat de detalls en faldes, suèters, mitjons… i amb perruques que donen una imatge de clonació de color i pentinats en els cabells.
El barri universitari el vam visitar de pas. Cercàvem el restaurant del marroquí-valencià amb qui vam topar el primer dia, i vam passar per aquells carrers d’una tranquil·litat i un silenci que impressionaven i que, esperem, els estudiants tindran el bon gust de trencar. No diré que va ser un miracle, perquè no som creients i s’ha d’admetre que la tecnologia alguna cosa va tindre a veure, però va arribar un moment que la fe ens va abandonar i no esperàvem ja trobar-lo. Però sí. Hi vam arribar. Debades, perquè ho tenia tot reservat i perquè, com a bon anversés integrat en la cultura del país, l’amic tenia els banys inaccessibles.
No recorde exactament si va ser a la plaça de l’ajuntament (la Grote Markt) on vam decidir que el procés de selecció del restaurant on sopar el faríem fent camí cap a l’hotel. Plovisquejava i els núvols que es veien vindre no feien cara d’amables. Com més prop de “casa” ens enxampe l’aigua, millor. Ho vam encertar: vam endevinar que venia pluja, però no en forma de diluvi. Aquells núvols que havíem vist van arribar cansats de carrejar tanta aigua i ens la va deixar caure amb malíccia. Que no fóra amb violència no vol dir que no fóra amb insistent contundència, sense miraments, mentre el trajecte es negava a oferir recers.
Naturalment, arribats a una zona de locals de restauració, ni sibaritisme ni tecles tenien gaire importància a l’hora de decidir on entrar a sopar. Hi ha lloc? Tira-li: pa i mescla, bo. S’anunciava com a menjar asiàtic, l’ama parlava espanyol perquè venia de Cuba, i la tonyineta era bona. Entre mos i glop l’aiguat es va cansar i vam poder arribar a l’hotel, ara amb una pluja raonablement escassa, xopats de cap a peus.
On desdejunarem demà? Eixim a l’aventura. No em feia il·lusió, m’he fet gran, però per sort ho vam fer.
+ Anvers (I): el valencià del Marroc
+ Anvers (II): primera trobada amb l’horror i rècord de distància
+ Anvers (III): mare i filla i un local de cites
+ Anvers (IV): el Tesla i la gorra de plat