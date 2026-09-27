Anvers (IV): el Tesla i la gorra de plat

Mirava els noms que a les plaques de la carretera indicaven les eixides cap als pobles per on passàvem. Era la primera volta que llogava aquell servei de transport i no m’acabava de fiar d’haver-ho fet bé, per això intentava comprovar que anàvem en bona direcció. Els noms desconeguts i tan enredrats no ajudaven gaire. També era la primera volta que pujava en un Tesla. Massa estrenes.
Quan vaig veure que passàvem de llarg la fletxa cap a Mechelen vaig pensar que probablement sí que ho havia llogat bé, perquè sabia que el poble on havíem anat dijous l’havíem de deixar arrere. Finalment, el cotxe, blanc, impol·lut i amb una pantalla més grossa que la meua tele ens va deixar en la destinació encomanada. Baixàvem d’un cotxe futurista per a entrar en un passat espantós.
El Fort de Breendonk, a Willebroek, és una obra defensiva construïda a principis del segle XX, que els nazis van fer servir durant l’ocupació alemanya com a camp de detenció, una manera de dir escorxador de vides. Diu que uns 3.600 presoners van passar per allà, d’on van anar a parar a camps de concentració o extermini. Tret dels tres-cents que s’hi van morir gràcies a les tortures, fam, malalties, pallisses i treballs forçats, o directament afusellats o penjats: gentilesa dels nazis (alemanys i belgues).
Un dels primers espais a què accedeixes és un llarg passadís, amb reixes i portes als costats. No serà pròpiament dels que més horror concret representen, però la perspectiva visual de profunditat em va fer pensar en la perspectiva que els presos, en arribar-hi, devien sentir d’abandonament profund i interminable. I va ser una sensació, la meua, que m’acompanyà tota la visita a aquells llocs pensats per a acabar amb la humanitat dels altres humans. Perquè, estúpidament, sempre hi ha “altres” amb una humanitat defectuosa. Va ser l’altra idea que em perseguia tot el temps, el record del xicot que, sense trellat ni vergonya, afirmava fa poc que aquella gent que havia entrat a Ceuta eren “pitjor que les rates”. Dóna-li una gorra de plat i unes botes lluents i ja ho tens.
+ Anvers (I): el valencià del Marroc
+ Anvers (II): primera trobada amb l’horror i rècord de distància