Amparo Boluda Albiñana, assasinada fa 87 anys per l’aviació feixista

Hui fa vuitanta-set anys que l’aviació feixista aliada del general Franco va bombardar l’estació de Xàtiva. Un fet tràgic i criminal ben conegut (però potser no prou denunciat).
Però no és tan sabut que la vespra, l’11 de febrer de 1939, una veïna de l’Olleria va ser assassinada a Manuel, morta per les bombes italianes amigues dels sollevats contra la República per a imposar, com van fer amb èxit, un règim de terror. A les 10 del matí, cinc avions llançaren quaranta bombes de cent kg i vint de vint 20 kg incendiàries sobre l’estació. Era Amparo Boluda Albiñana, de trenta-dos anys. En total, hi van morir quatre persones, i dèsset més van quedar ferides.