    • Publicat el 28 de gener de 2026

    Alabar el gust al Borbó

    Si dic que alabe el gust del rei dels espanyols Felipe VI pot sonar estrany. Però té una explicació.

    Fa uns dies va anar a fer un discurs al Parlament Europeu, i l’home, després d’una introducció entenc que protocol·lària en anglés, el va amollar tot senceret en castellà davant d’un públic babèlic amb auriculars per a la traducció simultània. I dic que li alabe el gust perquè no va caure en la trampa aquella de “la lengua compartida” i altres mandangues. Tot el personal aquell que l’escoltava sap anglés, ell sap anglés, però ell va anteposar l’estima per la seua llengua i, gràcies a la tecnologia, tothom el va entendre a la perfecció.

    Entre el públic retut a l’orador hi havia, per exemple, González Pons, eurodiputat distingit del PP, un partit que fa ús amb tota normalitat dels auriculars a Brussel·les, però que els veu com un luxe asiàtic (més encara com una pèrdua de diners i un atac a la santa pàtria) si es tracta del Congreso.

    El Borbó pot anar a Brussel·les i parlar orgullós en la seua llengua; que una diputada valenciana puga parlar en la seua a Madrid ho consideren una cessió al judici final independentista. I això té una raó senzilla: el castellà és una llengua europea i el català és folklore. Ho entenen així. Ens ho volen fer creure així, I no pararan.

