Alabar el gust al Borbó

Si dic que alabe el gust del rei dels espanyols Felipe VI pot sonar estrany. Però té una explicació.
Fa uns dies va anar a fer un discurs al Parlament Europeu, i l’home, després d’una introducció entenc que protocol·lària en anglés, el va amollar tot senceret en castellà davant d’un públic babèlic amb auriculars per a la traducció simultània. I dic que li alabe el gust perquè no va caure en la trampa aquella de “la lengua compartida” i altres mandangues. Tot el personal aquell que l’escoltava sap anglés, ell sap anglés, però ell va anteposar l’estima per la seua llengua i, gràcies a la tecnologia, tothom el va entendre a la perfecció.
Entre el públic retut a l’orador hi havia, per exemple, González Pons, eurodiputat distingit del PP, un partit que fa ús amb tota normalitat dels auriculars a Brussel·les, però que els veu com un luxe asiàtic (més encara com una pèrdua de diners i un atac a la santa pàtria) si es tracta del Congreso.
El Borbó pot anar a Brussel·les i parlar orgullós en la seua llengua; que una diputada valenciana puga parlar en la seua a Madrid ho consideren una cessió al judici final independentista. I això té una raó senzilla: el castellà és una llengua europea i el català és folklore. Ho entenen així. Ens ho volen fer creure així, I no pararan.