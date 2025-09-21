Adeu, Empar

El rastell era més alt en aquell punt del carrer. Ella s’hi va asseure a esperar les amigues. Havien quedat a les dotze i pegava en prompte; encara no eren els tres quarts. Es va tornar a ajustar el mocador al cap, i sense solta ni volta va creure que rotllar-se un cigarret i pegar-li quatre xamades li hauria vingut bé per a matar el temps.
Quin destrellat, va pensar, mentre instintivament girava la mirada vers la part alta del carrer, d’on un soroll impenetrable precedia una estranya comitiva fúnebre. Es va alçar amb la sensació que havia deixat de tocar terra, que els cinc sentits eren una convenció ja inservible, que es movia amb el pas de la caixa improcedent. Va ser llavors quan va comprendre que era ella la injusta protagonista. I va ser llavors quan ningú va entendre que a ella li tocara de fer també aquest paper escrit per un déu de calbot.