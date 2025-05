Ací també té morts

Fotografia: El Mundo

L’altre dia, el rei dels espanyols se’n va anar a Àustria a un homenatge a les víctimes del nazisme al camp d’extermini de Mauthausen. Com que per allí es veien banderes republicanes espanyoles s’ha volgut vendre com un senyal de normalitat i respecte per part de la monarquia: generositat, crec que volien dir en realitat. Que no pensaren indulgència. Perquè ell anava amb la bandera de l’exèrcit franquista responsable que aquelles persones acabaren en aquell escorxador.

El cas és que, igual que s’ha recriminat justament al PP que les víctimes de la gota freda hagen hagut d’anar a Brussel·les perquè els feren cas, a aquest home se li pot dir que sense allunyar-se tant del seu palau trobarà fosses on reflexionar sobre un passat que no deixa de ser recent i que, li agrade o no, l’ha posat al tron que ocupa. Fosses on no ha anat. Una altra cosa és que els familiars el vulguen veure per allà.