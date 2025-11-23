A Bellús ja esperen l’Alcorà de Bellús

Complement final de l’Alcorà de Bellús amb indicació de la data i lloc de redacció. Foli 125, pàgina 450
L’any 1518, el 24 de juny del calendari julià més concretament, unes mans anònimes van acabar de cal·ligrafiar el que es considera l’últim alcorà del Regne de València. El llibre diu any 914 [de l’Hègira], i diu també que l’han escrit “a Bilús, a Xàtiva, que pertany a Balansiyà”. També demana “al Nostre Senyor que ens la retorne”, però això no va passar. Al contrari, els moriscos van ser expulsats i els invasors (nosaltres, per a entendre’ns) encara continuem ací.
Cinc-cents vuit anys més tard (perquè serà ja el 2026), una còpia tecnològica d’aquell magnífic Llibre, conservat a Múnic, a la Biblioteca Estatal de Baviera, arribarà a Bellús on va ser manufacturat.
Serà dia de festa grossa al poble i a tota la Vall. I a cals socarrats, que posaren el paper.