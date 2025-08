Un curs en companyia de Josep Pla

La vaig comprar per Sant Jordi, la tan comentada i monumental biografia de Josep Pla, “Un cor furtiu”, escrita pel professor Xavier Pla. Aquell fullejar en diagonal, el xafardeig de les fotografies, però no en vaig iniciar la lectura fins les Santes, al pis de Mataró. El tiquet del BonÀrea amb el pica-pica per al dinar familiar m’ha acompanyat tot aquest temps, fent de punt. Un any sencer he trigat a acabar-la, com a lectura de fons, tot i que per la tauleta de nit també hi han sojornat altres llibres que en algun moment hi han passat per davant.

Així, aquest darrer curs en Josep Pla, amb aquesta cara de murri que fa a la portada, ha esdevingut una afable companyia en moments de pausa, silenci i tranquil·litat. D’en Pla coneixia el que s’ha de conèixer per cultura general, però la veritat és que no n’havia llegit mai res; bé, bastants anys enrere, no sé si ja havent acabat la carrera o no, vaig començar sense èxit el Quadern Gris, deixant-lo a les primeres pàgines. Ara sí que ja he llegit, paral·lelament a la biografia i amb gran gaudi, una edició de Contraban que em va caure a les mans fa uns mesos:

“La primera cosa que vaig fer, en entrar a la casa, fou acostar el sofà al balcó i posar una taula davant del llindar, per treballar. […] Quan la calor anà de baixa, el lloc esdevingué ideal per estar. Ideal per badar més que per a treballar. Entre una cosa i l’altra, però, vaig passar en aquell sofà, amb els papers i llibrots de la taula, moltes hores de prodigiosa solitud.”

¿Què hi faig jo, sinó això mateix, quan soc al pis de Mataró? Em vaig preguntar amb un somriure de complicitat. Badar, llegir ara això ara allò, escriure les meves coses, indagar i preparar temari de manera inspiradora (però lleugera), tornar a llegir, escriure, de nou badar…prodigiosa solitud! Josep Pla ha esdevingut un referent. De fet, deu ser un referent per a la meitat de catalans amb un mínim de vida contemplativa. Vicissituds amoroses i vitals, viatges i quina gràcia m’han fet els “atacs de misantropia”. Aquest voldria fotre’m dins la closca i no saber res de res ni de ningú.

De petit, a part de paleta, vaig voler ser periodista: vaig fundar el Diari Sola, i m’imaginava voltant pel país i explicant el que veia, fent-ne reportatges. Més tard, ja arquitecte, em vaig dedicar a viatjar per Europa explicant-ho per escrit als meus fantasmes. No sé què hagués passat si el referent m’hagués arribat abans. Si els Legos, jocs de construcció i dibuixos d’edificis en obres haguessin guanyat finalment l’escriure, les històries i els diaris.

Amb la Núria i els petits rere bèsties i gegants, Les Santes han passat un any més i no he pogut evitar recomençar de nou aquesta biografia, no estrictament cronològica, de la llarga vida de Josep Pla. I és que és un plaer tornar a passar, un any després, per aquestes mateixes línies. Però no allargaré massa, que altres coses vull llegir, entre d’altres la pròpia obra de Pla!

Molins de Rei, 4 d’agost de 2025