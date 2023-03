Ahir vam veure dos clars exemples de xenofòbia sense límits contra la nostra llengua, una Pablo Casado declarant al seu judici i l’altre en la moció de censura de VOX al Govern Espanyol. Son dos exemples clars del paper de la nostra llengua en una Catalunya autonomica.

Tamames, aquest comunista o segurament hauria de dir feixista sense complexos que dona la cara a la moció de censura de VOX, entre d’altres argumentacions ha fet apologia del feixisme criticant la nova llei de memòria democratica aprovada fa mesos dient la mentida perquè a la Guerra Civil hi ha haver atrocitat per tots dos bàndols, lamentant que s’utilitzi el concepte franquista, suposo que si sent molt identificat i en un altre Estat normal això l’invalidaria per la funció que estava realitzant. Ha reclamat una reforma de llei electoral per prohibir els partits independentistes la seva representació, un altre tic feixista a la vista i sobretot ha lamentat que el castellà no es pot parlar en llocs d’Espanya, en referència a Catalunya, ja que es la llengua comuna de tots els espanyols.

Pel que fa a Pablo Casado ha anat a declarar per aquelles afirmacions on a les escoles catalanes els nens que no ho demanen en català no poden anar al lavabo i que si utilitzen el castellà es trobaven les motxil·les plenes de pedres. Com argument diu que ho va llegir als mitjans i va donar tota la credibilitat, evidentment sense contrastar res i apart ho tornaria a fer. Aquest es el nivell sota zero del personatge.

Sobre Tamames, poca cosa a dir un feixista de cap a peus, cap visible d’una moció per donar publicitat a l’extrema dreta i amb arguments tant falsos com ell. De fet pel que fa a la memòria democràtica el fons es el mateix al Govern espanyol que a l’extrema dreta, nomes cal veure la falsa transició i la protecció als franquistes per sempre, no cal tornar a dir que el cop d’Estat feixista va ser d’uns i que de dos bàndols res de res. De fet prohibir partits com els independentistes es perfectament natural amb el tarannà de Tamames i pel que fa a la llengua i la seva imposició costi el que costi també l’avala com el que es un blanc i negre reconvertit a color però sense abandonar el blanc i negre.

Casado, va deixar anar dos idees que crec ni un nen de parvulari trobaria normals, i nomes el seu odi cap a la llengua el va fer dir-les. Posar com excusa els mitjans sense contrastar l’invalida com a polític, i caldria veure que devien ser els mitjans de la caverna, els mateixos que ara diuen que els arbitres van contra el Madrid, veure per creure. Dir que ho tornaria a fer, ja es de traca i invalida una persona totalment per representar a ningú més enllà d’ell mateix i els seu odi visceral.

Una xenofòbia sense límits.