Sense categoria

https://youtu.be/zWBKP-DZNEc

A la presentació pública de l’informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona a l’Ajuntament i on es constatava que el 99% de les discriminacions lingüístiques eren contra catalanoparlants es van fer uns gags interpretats per la Companyia Sin Papeles on la catalanofòbia un cop més era el pa de cada dia i la burla a la llengua amb l’excusa de la llibertat d’expressió era l’ordre del dia. De fet es van teatralitzar escenes que ridiculitzaven l’aprenentatge del català per part de persones nouvingudes i l’exigència d’un nivell per exercir determinandes feines.

Moltes faltes de respecte absolut per acabar amb missatges com “Què és l’important? Que jo parli català o que renovi la documentació? Que jo parli català o la meva salut? Que jo parli català o que aconsegueix feina?.

Realment aquest col·lectiu sense cap respecte pel lloc on viuen, ni per la seva llengua, ni societat no mereixerien estar entre nosaltres i en una societat normal, haurien de fer les maletes i tornar al seu lloc d’origen, a veure si allí també fan mofa de la seva llengua com si fan amb el català, i si troben tan extraterrestre aprendre l’idioma per exercir una feina en un territori concret. Això no és llibertat d’expressió, això és un insult que no s’hauria de passar per alt i conseqüència de les polítiques dels nostres Governs que han fet de la integració dels nouvinguts uns drets sense cap deure fins arribar a miserables com aquests que es poden riure a la nostra cara fent demagògia com les preguntes finals.

Per cert i responent a la pregunta que plantegen, la no integració, la negació a la nostra llengua i els nostres deures no hauria de comportar com a premi la renovació de la documentació.

Via lliure al racisme.