Veure per creure.

Llegeixo la notícia de l’Associació “40 dies per la vida” que demana resar davant les clínques que permeten la interrupció voluntària de l’embaràs i convoca a assistir a Misses per lluitar contra aquestes pràctiques.

De fet la Generalitat ja els va portar a Fiscalia i ara convoca una missa a la Catedral de Barcelona desprès que el TC avales la llei del 2011 i el Congresos aprovés la refomra de la norma, eliminant els tres dies de reflexió i permetent la interrupció voluntària de l’emabaràs en adolescents de 16 i 17 anys sense permís dels pares. El lema de la campanya es “El principi de la fi de l’avortament”. Segueixen resant davant les clíniques encara que el mateix Congreso va prohibir assetjar les dones que volen interrompre l’embaràs. Pel que fa a la missa convocada i les ja realitzades l’arquebisbe de Barcelona va titllar d’incongruent que el govern espanyol permeti l’avortament i prohibeixi trencar un ou d’àliga.

Realment la societat està bastant malalta o almenys una part de la mateixa. La idea d’imposar els teus models als demes sense replica, es diu feixisme i associacions com aquesta que explicava ho pràctiquen amb claredat, ningú ha de discutir que puguin estar o no dacord amb l’avortament, però la llibertat individual de les persones per poder escollir ara ja amb el suport de la llei es sagrada i no la poden coartar. Entenc que per motius espirituals que teoricament son privats no es poc assetjar a les persones que en aquest cas com a propietaris per dir-ho d’alguna manera d’aquest futur fill i per motius molt divcersos tenen tot el dret a decidir interrompre la seva gestació i en el cas de les edats que parlem ja sense permis parental ja que se suposa son perfectament capaces de prendre aquesta decisió per elles mateixes i pel seu futur.

Pel que fa a l’arquebisbe, en nom d’una associació religiosa, recordo privada fa unes comparacions esperpèntiques entre la llibertat personal de la persona d’impedir una gestació i una agressió a un altra espècie que seria una bretolada sense sentit i sense cap dret a fer-ho. No es que sigui més important l’aliga que la persona, es que les persones son la nostra espècie i tenen unes llibertats col·lective i individuals que han de ser garantides i exercides sense problemes. Ell nomes representa una associació unida per unes normes o creences que no son cap base per la societat en global i per tant no es ningú per vetar res, ni per fer comparacions absurdes sense sentit i més representant com deia una associació tant fosca com la seva.

Veure per creure.