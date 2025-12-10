VETO DIGITAL
Arriba la notícia que Austràlia bloqueja l’accés a les xarxes per a menors de 16 anys, en un veto que és tota una novetat, i que com tot te la seva part positiva i negativa a parts iguals.
El Govern australià no està segur de com funcionarà la mesura i les plataformes activen sistemes de verificació per l’edat. El raonament és protegir de l’addicció, assetjaments i depredadors digitals. Son 10 plataformes afectades com Instagram, Facebook,Tiktok,X o Snapchat entre d’altres i totes no estan segures que la mesura millori la seguretat infantil. Cadascuna aplicarà el veto de manera diferent per complir la mesura a pesar de les dificultats. Pel que fa als joves sembla que busquen alternatives en altres plataformes que ja han vist el augment de descarregues reflectit.
Aquest món digital és evident que te moltes coses positives pels joves i no joves, però com tot no depèn de l’element, sinó de l’us que s’en dona, i aquí ja entrem en un altre tema. Les mil i una coses que podem fer a les xarxes i abans no es podien imaginar son infinites, però caure amb l’addicció a les mateixes com a necessitat vital i no com un suport és el greu problema, el mateix que totes les addiccions com el tabac, l’alcohol, el joc i d’altres que ens poden arribar a dominar i no a l’inreves. Per altra banda i sobretot pels joves l’atractiu de les xarxes és massa gran per no caure en aquesta desgracia, i aquí entra sota aquest joc no presèncial trobem els aprofitats, els trols per difondre idees o mentides siguin polítiques, socials i d’altres, o aquest delincuents assetjadors infantils o extorsionadors sense fre que jugant amb persones poc madures tenen un camp molt gran a recorre sota l’anonimat i creant aquest bulling digital que tant hem escoltat.
El control ha de ser major és evident i en cas de la pornografia i assetjadors infantils penes molt majors, ara bé la prohibició pot arribar a ser com posar portes al bosc, ja ens parlen d’alternatives dels joves que han detectats i sempre hi haurà alguna escletxa on poder entrar i no acabar de resoldre el problema. Apart de la llei, crec que la educació i els valors des de menors ampliada amb el món virtual de les xarxes amb el seu us i perills han de ser primordials per intentar en molts casos evitar mals majors per molt llaminer que sigui el món digital.
Tots hem vist reunions de joves on cadascú viu en el seu món aïllat amb el seu mòbil, i això és molt trist i preocupant. Les relacions humanes s’han de potenciar i no crear essers individuals que no comparteixin les seves idees o experiències i alhora rebin això mateix dels demes.
