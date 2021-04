UNILATERALITAT: EL CAMÍ

Hem sabut aquest dies que el Quebec va aprovar la llei 99 que regulava el dret de secessió unilateral. Aquesta va ser combatuda als Tribunals del Canada que finalment han validat l’esmentada llei, tot un altre exemple que els nostres partits sembla que volen ignorar.

Efectivament, el Líder del ja desaparegut Partit de la Igualtat va recorrer als Tribunals i finalment el Tribunal d’Apel·lació ha validat la llei. Els articles de la mateixa que es va aprovar 5 anys després del Referèndum sobre la independencia quebequesa, ens diu que el poble quebequès té el dret inalienable d’escollir lliurement el seu règim polític i l’estatus legal del Quebec, i estableix el criteri del 50% +1 del vot per validar la independència. De fet el líder del Partit Quebequès, troba trist que això necessiti una llei especifica i dues decisions judicials per finalment ser reconegut.

La queixa del líder quebequès faria riure en el nostre país, ja que aquí ni tant sols es contempla aquesta base democràtica tant clara i es combatuda ferotgement i rebutjada deixant la societat en simplement res i la democràcia en un instrument del sistema per fer i desfer sense cap poder real pels qui te que anar aplicada, es a dir els ciutadans. Evidentment la democràcia al Canada es avançada i la seva societat també. Independentment dels objectius polítics i els desitjos de les el·lits, el sistema valida la democràcia per damunt de tot, això no vol dir que en el referèndum del Quebec, la part unionista no utilitzes tot i més que estava en el seu abast per portar el no a la consulta, però això ja seria un altre tema.

Aquest exemple tant clar, que es podria unir al recent de Kosovo, ens diu que la via unilateral es perfectament valida ja que tracta a la ciutadania com adults lliures i no com a simples joguines. Es interessant que l’eina es el referèndum i el resultat validat la meitat més un. Aquesta lògica democràtica que vergonyosament els nostres partits sembla ignoren i amaguen la seva covardia buscant majories impossibles i validant que la minoria pot gaudir de més drets que la majoria i excusa perfecte per amagar la seva covardia per anar endavant. A Catalunya ja es van legislar les lleis, es va fer el referèndum i es va guanya ampliament. Ara falta que els nostres partits no juguin més amb nosaltres i simplement apliquin la democràcia, res més que això.