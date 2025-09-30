UNA SORTIDA VIABLE
La sortida presentada per Donald Trump i acceptada ja per Israel per acabar immediatament amb el conflicte a Gaza, crec és una proposta seriosa i que si Hamas no accepta seguirà damunt seu una bona part de responsabilitat sobre les morts que veiem cada dia.
Efectivament, desprès dels discursos interessats que hem vist dels partits dits d’Esquerra posant el focus nomes sobre un actor i amb parodies com la flotilla enviada a mode de salvadors i amb una tripulació més preocupada per aparentar que per resoldre res, arriba la política seriosa, aquella que mira el conflicte en global i que sense deixar evidentment els interessos particulars, això és inevitable, i un pragmatisme necessària, presenta una proposta que aturaria el més urgent, com son la vida de les persones i oferiria una llum a l’horitzó en forma d’autodeterminació amb unes condicions diferents a les que ara estan viciades i fan impossible aquest afer.
Una zona lliure de terroristes, aquells que van encendre la flama del conflicte amb la seva matança a Israel i que han agafat el poder utilitzant hospitals, escoles i població com escuts humans sense importar res el poble que diuen defensar amb la religió i l’odi per bandera. Ningú serà obligat a abandonar el territori, inclus els terroristes que abandonin les armes i que això comportarà la fi de la guerra immediatament i tota l’ajuda humanitaria que fa falta. Evidentment Hamas ni l’autoritat palestina no podran formar part d’un futur Govern. Un primer Govern tecnocrata amb palestins qualificats i experts internacionals supervisats per una Administració de Pau amb Tony Blair entre ells, aqui entra el pragmatisme ja que aquest personatge si que hauria de seure als Tribunals internacionals per la guerra de l’Iraq, però és el preu que s’ha de pagar per aturar això. Alliberament dels ostatges encara vius i a canvi alliberment de presoners a Israel. Retirada de l’exercit hebreu i una força provisional per fer complir els acords i la seguretat i un diàleg entre Israel i Palestina que en un futur pot fer realitat l’aspiració de l’Estat Palestí si així ho decideix la població entre d’altres coses.
Segurament no és una sortida perfecte, hores d’ara és impossible que ho sigui, però podria ser factible si alguns Estats d’Europa i mitjans deixen de fer el ridícul i miren el que es viable i el que no i sobretot posen les vides humanes com a prioritat, que Hamas mai ha respectat per si no s’enrecorden.
Una sortida viable per un futur millor entre tanta destrucció i mort inútil.