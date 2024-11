Una societat sota control

Sense categoria

Hi ha coses que una societat ho hauria de permetre, i on hauria d’aixecar la veu de la denúncia per desemmascarar aquests farsants. De totes maneres la manipulació i el control de la mateixa per part de les el·lits cada cop és més potent.

Podem agafar tres notícies de les moltes que ens servirien. Arran la branca juvenil de la CUP es confessa autora de pintades vandàliques a la casa que te a la Cerdanya Gerard Piqué i ho mostra orgullosa per les xarxes socials, denunciant la gent que ha de marxar per no poder pagar una vivenda digna i cases com aquesta de segona i tercera residència estan ocupades 15 dies l’any. Denuncien els especuladors i els volen fora.

Cal dir que aquests fills de papa en moltes ocasions és creuen amb més drets que la resta de la societat, ja que ells decideixen qui pot comprar una casa a la Cerdanya i qui no. De fet passen per damunt de la propietat privada que com diu la paraula inclou que el propietari la pot utilitzar quan vulgui i no te que demanar permís a ningú. Això sí, fer malbé una porta amb pintades els sembla el més adient. Segurament aquests vandals si volen arreglar un problema evident com és la vivenda i la especulació haurien de fer-ho via lleis que les seves pròpies el·lits no voldran canviar ja que formen part d’aquests selectes grups, i segurament algú els hauria d’explicar que no és cap vergonya guanyar diners i comprar una casa legalment allà on vulguis i pel ús que en vulguis si no hi ha cap llei que ho regula explicitament. Alguns encara aplaudiran amb les orelles aquesta acció heroica, però la veritat és que fa pena.

El President valencià ja ha adjudicta a dit els primers contractes d’emerdència per la DANA, 290000 euros per STV Gestión SL on curiosament va treballar el cap de ganibet de Mazón, i ara secretari de comunicació del mateix. Això nomes es el començament, però ja avanço que el rèdit que en treuran com han fet sempre i sobre més de 200 morts a la seva esquena serà la segona onada d’indignació. La xocolata del lloro on segur ja tenen planificat quan en poden treure, conjuntament amb les ajudes que rebran de l’Estat Central i segurament de la Unió Europea que els portaran suculents dividends sense cap tipus de vergonya. La societat valenciana que ja va fer una manifestació recent demanant la dimissió si realment fos conscient hauria de paralitzar el carrer indefinidament, però tots sabem que això no passarà i el temps anirà a favor de l’oblit.

En darrer lloc el tuit de l’exconsellera d’Esquerra Teresa Jordà criticant al President Illa per la seva visita a la Festa del Primer Oli de Jaen i recordant les donominacions catalanes del mateix i la obligació del President de defensar-les. El que no diu amb el cinisme habitual, és que el seu partit va donar suport al partit i la presidència que critica i per tant és còmplice d’això que critica. El President Illa no enganya a ningú, tothom sabia que faria i quins son els seus objectius, per tant criticar-ho aquells que han fet possible que això passi, és una hipocresia que la societat és va empassant i hauria de denúnciar amb força enlloc d’assumir-ho.

Una societat sota control