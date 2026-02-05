UNA SOCIETAT PODRIDA
Llegeixo una notícia que no deixa indifirent. Horror a França amb un pare que va entregar el seu fill de 5 any a deu homes que van agredir sexualment i torturat mitjançant submissió quimica.
Deu homes entre 29 i 50 anys han estat detinguts i son a la presó per uns fets que posen els pels de punta. El cas va ser descobert per la policia per una denúncia per una festa Chemsex i segons la Fiscalia el nen va ser posat en contacte amb homes adults pels seu propi pare que també ha estat acusat d’agressió sexual incestuosa i complicitat amb la violació i agressió sexual contra el seu fill. La custodia del nen era de la mare ja que l’home ja havia estat acusat d’haver abusat d’ell. Va agafar le petit i el va oferir en aquestes trobades sexuals on els acusats consumien drogues i provocaven la submissió quimica de la víctima. Com deia estan detinguts acusats de violació i agressió sexual amb tortura i actes de barbària i administrar substàncies sense el consentiment del menor que van alterar el seu judici i control.
El Chemsex venen a ser festes amb consum de drogues amb fins sexuals de llargues sessions durant hores. Crec que tothom major d’edat i sent conscient pot viure la seva sexualitat com vulgui, però aquest abus d’un nen de 5 anys violació i agressió parla ben clar de la degradació humana d’aquests personatges. No cal dir que no és pot entendre que li va passar pel cap a aquest pare que va donar la criatura amb aquests miserables per abusar d’ella d’aquesta manera. El pare de fet ja tenia antecedents i per això no tenia la custòdia, però vist des de fora no deixava de ser el seu fill i aquest comportament evidentment l’hauria de deixar sense cap dret sobre ell i separar-lo de la societat on no pot conviure amb la resta. Els participants de la festa ja detinguts evidentment no poden o no haurien de ser alliberats ja que tampoc son habils per conviure amb la resta de la societat.
Crec que l’excusa d’una possible addicció o malaltia per mi no es suficient i per damunt veig aquest atemptat horrible a una criatura de 5 anys, única víctima entre tots aquests monstres i que et fa preguntar cap on va la societat i com és pot degradar d’aquesta manera. Els religiosos haurien de reflexionar amb les seves teories i preguntar-se com algú pot crear monstres similars i quin mal havia fet aquest infant per veure que el seu conte no s’aguanta per enlloc.
Una societat sense valors, és una societat podrida.