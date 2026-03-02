UNA NOVA GUERRA
El món viu moments inestables, i l’actitud dels Estats Units amb barra lliure per fer i desfer amb contundència, de fet una potestat que ha tingut sempre junt amb l’altre gran potència i que lògicament altera les regles de la resta d’Estats del planeta.
Crec que hores d’ara tots sabem que la política es basa en els interessos de cada Estat i les seves relacions i per tant com sempre el relat continua sent important per imposar-lo a la resta i ocultar molts cops les vertaderes intencions. Aquells que es posen les mans al cap per la violació de les normes internacionals que en teoria afectarien a tots per igual, encara que no cal ser gaire llest per veure que no es així ni ho serà mai, des del punt de vista que hi ha uns Estats a l’ONU que tenen dret a veto coincidint amb les grans potències i la resta no, ja és una prova clara de que no son iguals i mai ho seran.
Això nomes podria funcionar amb Estats similars economicament i militarment i també per interessos donar-se aquestes regles de convivència, però tots sabem que no és així. Orient Mitjà sempre ha estat un polvorí, tant per la presència d’Israel protegit per Estats Units i militarment molt superior com per Estats amb una estabilitat sempre disposada a saltar pels aires i amb l’ingredient de l’islamisme radical per afegir més llenya al foc. Iran, l’hereu de la civilització persa ha tingut la desgracia de caure en un seguit de mandats que han passat de l’islamisme radical religiós existent a Dictadors imposats des de fora. El règim actual amb Khamenei al capdavant i les atrocitats que guien aquests dictadors religiosos comporten un endarreriment social i una prohibició dels drets de la ciutadania que com qualsevol Dictadura be tacada de sang i atrocitats.
Aquest atac pot comportar que tal com passar Iraq deixar un país sense lideratges i amb el caos per bandera però amb un potencial militar que pot ser molt perillós o una transició cap a la modernització que dirigida o no pot ajudar al país i de pas als drets de la societat que hi viu. Sense trepitjar el territori i implicar-se en aquest canvi és veu difícil es produeixi i el polvorí continuarà com veiem. Iran llençant missils a tort i dret s’ha quedat sol i ha creat una unió entre Estats que mai haguès passat, una errada que li pot costar molt cara.
Estats Units i Israel amb la mort del Dictador i la seva cúpula busquen enfortir els seus interessos i posar aquesta regió del món al seu costat amb tot l’impacte econòmic que això suposa i mentrestant Europa com sempre en fora de joc o amb posicions naif que no el porten enlloc.
Una nova guerra.