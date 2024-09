Una nova fase.

Sense categoria

Les explosions al Liban dels cerca persones activats per Israel fan entrar en una nova dimensió aquesta guerra i obre una porta perillosa d’abast mundial en unes matances globals que sobrepassen les guerres convencionals.

Cal dir que els serveis d’intel·ligència israelians van elaborar el que podriem anomenar una jugada mestra interceptant aquests aparells amb una empresa falsa i fent arribar als destinataris de Hezbollah uns aparells amb la carrega explosiva. De fet uns aparells que aquest grup terrorista utilitza precisament per esquivar la vigilància amb altres aparells com els mòbils i aquets més antics son més utils per no ser detectats. No hi ha dubte que Israel ha donat un cop a aquest grup i ha posat el caos entre les seves files i que poden ser l’inici d’una operació de molt més gran abast aprofitant el context. Una acció militar brillant, parlant en termes exclusivament militars.

El problema, primer com sempre son les víctimes innocents ja que persones al voltant dels terroristes també en son afectades i això no és pot controlar, de fet això és la guerra, per altra banda un precedent que pot comportar idees per fer morts a gran escala en futures accions com a resposta i que obren un nou focus de neguit per la població. De moment sabiem que els aparells electrònics eren una font de detecció de l’individu i de ser un objectiu fàcil per qualsevol dron per exemple, ara amb accions com aquestes ja entrem en un nou pla i on la resposta d’aquests grups poden ser accions que mai haviem vist i que poden afectar molta gent i sobretot gent innocent com a venjança i on caldrà reforçar la seguretat per evitar massacres indiscriminades en una situació difícil de controlar.

De fet l’atemptat de Hamas en primer moment ha provocat una reacció de guerra que pot anar més enllà del que es podia imaginar i on Israel que lògicament és defensa i ho aprofita per fer una campanya de destrucció que pot marcar un abans i un després en aquests territoris amb una catastrofe humanitaria que segueix creixent cada dia i on els grans derrotats com sempres son la gent, aquella que res te a veure amb les bandes terroristes com Hamas o Hezbollah i que han vist com la seva vida ha passat a no valdre res i tot el seu món s’ha esfondrat amb una lluita per la supervivència.

Una nova fase.