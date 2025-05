Una nova estafa.

Sense categoria

Docents de Llengua i Literatura Catalana dels Instituts catalnas han expressat disconformitat amb el criteris de correcció de les proves d’Avaluació de Diagnosi de 2on d’ESO ja que els erros ortogràfics i gramaticals no s’han de tenir en compte.

Aquests, avaluen els alumnes la seva comprensió oral i escrita i per tant no avaluar l’ortogràfia i gramatica per les ordres del Departament son un frau de les proves. Les mateixes son una bona iniciativa per saber el nivell de l’alumnat, però aquesta particularitat explicada la qualifiquen d’estafa social i acadèmica i dona entendre una dessidia o abandonament de la part escrita de la nostra llengua. De fet segons els docents cada cop les errades son més abundants i no avaluar-les en aquestes proves no seria la solució i com sempre una manera miserable de donar resultats esbiaixats per millorar els resultats artificialment de cara informes com els PISA tant desfavorables.

Les proves son cada cop més clares, cap dels nostres partits te un interés particular per la llengua catalana, tot és pura façana. Ja sabem que la defensa ha estat nul·la i fins hi tot quan vam saber les intencions en una futura Catalunya independent on els partits teoricament independentistes defensaven els castellà com a llengua oficial i donava entendre la seva voluntat real. Una peça clau com la immersió lingüística en que mai han cregut més enllà d’una mesura estètica i que per tant mai ha tingut cap mena de control sobre la mateixa, igualment que altres mesures nomes de cara a la galeria. Ara un cop més veiem com unes proves per avaluar el nivell, eliminen la part ortogràfica i gramatical que amb les dades a la mà no seria una part de nivell elevat pels alumnes i així obtenir millors qualificacions que presentar i poder maquillar els informes com el PISA i presentar dades artificials per posar medalles al Govern de torn.

Una vertadera llàstima, que sembla que al final la responsabilitat recaurà nomes amb la ciutadania sense el suport institucional que hauria de poder amb les seves mesures i control fer un pas decisiu per la millora del català, i que ha passat a un segon pla en benefici del vot i evitar les critiques d’aquells que fan de la catalnofobia el seu mode de vida.

Una nova estafa.