UNA NACIÓ, UNA SELECCIÓ
El partit de futbol ahir de la selecció catalana va tenir el moment de l’acte amb la reivindicació de la oficialitat “una nació,una selecció”, apart de la utilització política amb l’afer de Palestina pel mig vam veure com el cinisme tornava a vèncer davant el tema.
Efectivament, el PSC va rebutjar sortir a la foto, per no estar dacord amb el lema però donant suport a la celebració del partit. Això és un incompliment més amb Esquerra i el seu suport per fer possible el Govern actual, recordo en aquest punt és van comprometre a donar suport a les seleccions catalanes, em sembla que donar suport puntual a un partit sigui el que sigui això no és cap mèrit ja que no hi ha cap motiu perquè cap grup polític pugui estar raonadament en contra de la celebració del mateix en nom de l’esport, però els socialistes catalans confonen això amb un suport real que lògicament si aspira a la oficialitat te que ser la seva aspiració com a nació. Un nou gripau que els republicans també passen per alt com ens tenen acostumats.
Preguntat pel tema a Madrid sobre les seleccions basques i catalanes, el president espanyol diu que no depèn del seu govern i si de la voluntat de les federacions internacionals per admetre noves incorporacions i ha tret pit de la llei de l’esport del 22 on citava alguns casos per obrir la porta a oficialitats per exemple en esports que les federacions del territori fossin abans que la nacional espanyola com el surf i s’ha compromes a seguir treballant en el tema.
Cal tenir molta barra per la resposta de Sanchez, jo nomes li recordaria quan la Federació de patinatge va obtenir una oficialitat provisional disputant inclús un Mundial B i en la seva ratificació definitiva les pressions espanyoles van ser un escàndol que va acabar amb el no a la selecció catalana amb el representant espanyol ensenyant el passaport en una versió actualitzada de “en tu DNI que pone”, cosa que deu ser el treball en el tema que es referia. Citar casos puntuals com el surf, minoritari i sense transcendència real també és una burla i dir que no depèn d’ells, suposo que no es deu referir quan ès per vetar qualsevol iniciativa utilitzant tots els recursos de coacció i diplomàtics al seu abast com el cas que abans explicava. Hores d’ara és molt clar que mai serem Escòcia per exemple dins Espanya i no hi haura seleccions diferents dins Espanya.
De fet, des de Catalunya els nostres partits mai ha pressionat prou per fer-ho possible i ara s’atreveixen a utilitzar el partit puntual i sense interès de la selecció per fer política en aquest cas amb l’afer palestí, per cert un territori que s’ha declarat en contra d’una possible independència de Catalunya, i encara alguns diuen que som casos semblants.
Una nació, una selecció.