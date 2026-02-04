UNA GESTORIA ANOMENADA GENERALITAT
La Consellera Alicia Romero en la presentació d’un llibre dona la culpa a Catalunya pel dèficit d’infraestructures, en concret dient que molts cops no hem tingut projectes per executar les inversions. Uns personatges que ens demostren que la Generalitat si no ho era ja, ara és una simple gestoria al servei de Madrid.
La consellera ens assegura que els governs estatals, i posas emfasi en els del seu partit, com l’actual sempre han complert a l’hora de pressupostar i posa la responsabilitat sobre Catalunya per la incapacitat de tirar endavant projectes. Diu que el pressupost en general, hi és i posa la solució en el consorci d’inversions pactat amb ERC per negociar amb l’Estat. Ens diu que la disposició addicional tercera de l’Estatut sobre inversions s’ha fet cada any amb el que ens tocava i molts cops no s’ha executat per falta de projecte o per aturades provocades per plataformes que discrepaven sobre el tema. De fet ha posat el consorci com un element mixt Estat-Generalitat que rebria els diners i adjudicaria directament les inversions.
Cal utilitzar molt de cinisme per dir el que va dir la Consellera Romero. De fet ella i el seu partit com sabem en aquest consorci, estarien a la part de l’Estat i per tant defensant uns interessos que no son els nostres. Un fet crònic com aquest i que tots sabem es deu al tracte colonial de l’Estat amb Catalunya sigui quin sigui el partit que governa la Moncloa, no es pot intentar vendre que la culpa és nostre per falta de projectes. Les dades que no les opinions ens diue que l’Estat no pressuposta el que toca per Catalunya en materia d’inverions, i que apart l’execució és molt pobre si ho comparem amb altres territoris com Madrid per damunt del 100%. Pel que fa a l’adicional tercera de l’Estatut cap any s’ha complert, també son dades. Per tant no hi ha un pressupost fiable i si hi ha una execució miserable, apart de no complir amb una llei orgànica com és l’Estatut, un autèntic paper mullat pel Govern estatal.
Això son les dades, dins això podriem treure moltes anècdotes dins del tot com projecte aturats per la falta d’acord interna, però no és la causa general d’aquest greuge anual. El Govern de la gestió català, ja hem vist que no te res per gestionar i la seva actitud sempre és defensar el Govern de Madrid sigui quin sigui el problema intentant desviar la atenció de les vertaderes causes del problema.
Una gestoria anomenada Generalitat.