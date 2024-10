Una dictadura actualitzada.

Sense categoria

Espanya cada dia s’esforça per demostrar que no és una democràcia i que la Dictadura franquista ho va deixar tot ben lligat fins el dia d’avui.

Aquests darrers dies sabem que la Justícia tanca la porta un cop més a investigar els crims del franquisme a la comisaria de Via Laietana i arxiva la querella dels germans Ferrandiz. Per tant aquests assassins que van actuar impunement torturant i matant a Via Laietana quedaran impunes com altres querelles pels mateixos fets. Es vulneren els drets de les víctimes un cop més i contradiu el Dret internacional sobre la matèria que diuen que els crims de lesa humanitat no prescriuen mai com és normal. Alhora incompleix la mateixa llei de memòria democràtica que diu ben clar la investigació d’aquests criminals. El magistrat te la barra d’argumentar que una persona no es pot investigar per uns delictes que no existien en el moment de cometre’ls, o sigui com a la Dictadura les forces del règim tenen tota la potestat de torturar qui vulguin i d’assassinar sense cap responsabilitat, això ens diu el jutge que era legal i no hi ha delicte. Ens diu que un monstre dictador és legal en totes les seves atrocitats. Aquest és el nivell democràtic de la justícia espanyola.

En un altre exemple els expresidents Mariano Rajoy i Felipe Gonzalez, dues gotes bessones. El segon ens diu que caldria fer un resset de la Constitució del 78 per blindar encara més la unitat d’Espanya. Aquest és el nivell d’aquests hereus del franquisme. El seu nul tarannà democràtic ens marca que per damunt de la societat, per damunt de la llibertat, per damunt dels drets hi ha la imposició de la unitat del territori a la força si cal. Es a dir franquisme en estat pur. De fet res de nou aquell que va fer un grup terrorista com els GAL per lluitar contra la banda terrorista ETA i tacat de sang dels assassinats comesos per aquests.

En darrer terme portem la querella de VOX al periodista català Jair Domínguez per delicte d’odi i demanant 2 anys de presó per haver dit que “als nazis se’ls combat amb un cop de puny”. Es a dir un partit teoricament democràtic amb aquesta sensibilitat pel nazisme francament ja ho diu tot.

Son nomes tres exemples, però cada dia en trobem, i ens demostren que un Estat com Espanya no ha superat la Dictadura ja que tots els estaments de l’Estat estant impregnats del mateix fruit de la falsa transició i d’uns poders de l’Estat que segueixen protegint als botxins i atacant les víctimes.

Una dictadura actualitzada.