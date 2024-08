Sense categoria

Per acabar aquesta broma pesada, les joventuts d’Esquerra que havien expressat la seva disconformitat amb el pacte per fer del representant del 155 president de la Generalitat, va i ens diuen que han decidit al millor estil cupaire un sí critic, però expressant les seves pors per l’incompliment del pacte per part socialista.

Realment, nomes faltava això per acabara aquesta comèdia que Catalunya no es mereix, tots sabem de les pressions que hi ha hagut dins aquest partit i que de la manera que sigui les joventuts també han demostrat ser part d’aquesta mafia interna per salvar uns quants sous i amb la indignitat de la presidència per Salvador Illa com a bandera a canvi d’uns acords que saben inconcrets i que mai es compliran.

En democràcia com en tot, compten els resultats reals, és a dir en unes eleccions jo puc votar convençut per una opció i un altra persona o pot fer per castigar un altra opció o com a mal menor amb una pinça al nas. De totes maneres en el moment del recompte no hi ha matisos i tots van al mateix sac. El dia de la infame votació al Parlament per entregar precisament als líders de la repressió contra Catalunya la presidència de la Generalitat tots seran sí i no i haurà cap diferència.

Un trate tant lligat i acordat per les el·lits, que ja han afirmat que una detenció del President Puigdemont no els farà canviar el sentit del vot, ja que no en son responsables, o es la repressió espanyola, curiosament la que representa el Sr. Illa i que ells li entregaran en safata la presidència catalana. Tot desprès de demanar respecte per la seva formació, la que els darrers temps a tret a la llum el cas dels cartells de l’alzheimer o el ninot de Junqueras penjat d’un pont com tàctiques electorals miserables, i ara ens demanen respecte.

Els mateixos que la detenció d’un President els deixarà impassibles votant precisament aquell representant del bloc que avala la repressió i l’exerceix, una cosa que ja es veu que tant els fa. No hi ha dubte que han perdut el nord i deixa clar que Catalunya no es mereix partits així, i espero que si queda una engruna de dignitat i memòria aquest sí critic es converteixi en una retirada de suports perquè algú ocupi l’espai que han deixat buit com és la part esquerra independentista.

Un sí critic.