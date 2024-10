Un Parlament sense interés.

Sense categoria

El debat de Política General ens ha portat un cop més a veure com aquesta legislatura gris, segueix sent una presa de pel pels ciutadans i una manera de desvirtuar una institució cada cop més allunyada de la realitat.

El discurs del President Illa i les seves propostes socials que ningú es creu. De fet la proposta estrella d’invertir 4400 milions per construir 50000 vivendes abans del 2030. Una proposta ja repetitiva en el temps, el mateix President Montilla la va fer en el seu temps i que apart de ser una ensarronada, és un insult a la població i una manera de burlar-se d’un problema tant greu com aquest. Uns milions que no depenen d’ell, sinó de les negociacions amb els seus companys a Madrid que per experiència no crec estiguin per la labor i per si això fos poc una proposta més enllà del seu previsible mandat. Una patada endavant de cara a la galeria i una cortina de fum per fer veure el que no serà, però clar no hi ha més objectius. Un cop deixat l’eix nacional sense propostes que no sigui el nostre trist paper dins Espanya, l’eix social depén dels diners que haurien d’arribar de Madrid i que ningú confia que ho faran.

La proposta independentista gràcies als nostres partits no te massa recorregut i es veu amb les baralles entre ells amb propostes simbòliques sobre el tema que no prosperaran, com la de Junts recordant totes les vegades que el Parlament ha votat el Dret a l’autodeterminació, llàstima que no recull que quan s’ha exercit realment tampoc l’han exercit, un exercici més de cinisme que

ja no bé d’aquí. Recordant també que hi ha diputats que han estat votats i no poden participar pels seu exili, com sí fos el més normal del món.

Pel que fa als partits, Esquerra sembla que parli com partit de l’oposició i no diu que el President Illa ho és gràcies al seu suport i els seus acords, una mostra més del nivell de la nostra política i uns Comuns que han trencat totes les seves línies vermelles per fer de crossa socialista el seu paper habitual.

Menció apart per Orriols que davant les repetides vegades que li han retirat la paraula des de la Mesa presidida per Rull ha instat a recordar que no fa massa temps els partits independentistes defensaven que en el Parlament s’ha de poder parlar de tot i que s’han de defensar els drets de tots els diputats, però en canvi ara coarten idees i ataquen el seu dret a llibertat d’expressió en temes com la immigració i especialment la islàmica, on el rebuig a la immigracio il·legal i la no exigència de drets i deures és veu que no son del gust de molts dels altres partits.

Una mostra mès d’un Parlament on la intolerància i el cinisme son la recepta, sense oblidar que les seves teoriques lleis aprovades es basen en un Estatut que mai ha estat votat per la ciutadania, tot un desgavell democràtic sense precedents.

Un Parlament sense interés.