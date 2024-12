Un país decadent.

Sense categoria

Catalunya ha entrat en un període decadent en tots els àmbits, amb uns partits independentistes col·laboradors del règim i un Govern a la Generalitat en perfecta sintonia amb Madrid.

Per posar dos exemples, podem trobar l’anunci de les Creus de Sant Jordi i que teoricament era una distinció per haver destacat entres d’altres coses amb la defensa de la identitat catalana i com he dit altres cops per les entregues dels darrers anys alguns premiats han fet veure que aquests premis ja han perdut el seu significat i son un altre pérdua on nomes és manté el nom.

Enguany entre d’altres destaca l’absència de personalitats mortes com el cuiner Fermí Puig per exemple o en Toni Bou multicampió de Trial per posar nomes dos exemples, en canvi ens trobem la periodista Angels Barceló, una ultra anticatalana que fa la seva vida a Madrid. La seva croada durant tot el procés independentista és ben sabuda, la seva critica als polítics catalans que van anar a presó va ser el pa de cada dia i les seves critiques van estar com els que fan els seus mestres a Madrid Jimenez Losantos o Carlos Herrera per posar dos exemples, treballa de fa molts anys a la radio i resideix desprès d’haver començat a TV3. De fet el seu programa líder a Madrid, a Catalunya no passa del tercer lloc desprès de Basté i Ustrell.

El seu odi a Catalunya ha tingut premi a la Generalitat, de fet no és estrany en la cimera per tractar el tema policial, el President Illa no tant sols no ha aconseguit el desplegament en ports i aeroports dels Mossos, llargament demanat, sinó que la Guàrdia Civil ara entrarà el 112 servei d’emergències, retallan així les nostres competències.

Tota una broma macabra, que segueix espanyolitzant Catalunya sense fre. De fet ja ha rebut les critiques d’Esquerra que obliden que precisament son ells qui amb els seus vots ho han fet possible, i del President Puigdemont, que també oblida la seva fugida desprès del Referèndum i no haver acatat la llei aprovada i el resultat del Referèndum com tocava.

En definitiva, un pas més en aquesta deriva catalana sense aturador i el que és pitjor sense ningú que ens defensi.

Un país decadent.