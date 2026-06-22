UN NOU ORDRE
Si Catalunya vol arribar a la independència, està clar que la mateixa recepta que el 2017 no funcionarà, no cal ser gaire espavilat per veure això. Hi ha coses que van fallar i per tant cal rectificar les mateixes per arribar al final.
La principal cosa que va fallar son els nostres partits que deien ens portarien a la llibertat amb frases com de la llei a la llei, llibre blanc de l’independentisme o estructures d’Estat ja preparades. Una mentida rera l’altre. De fet ni van tenir mai la més mínima intenció de fer les estructures d’Estat com vam veure, sabien que de la llei a la llei era un impossible i més amb un Estat com Espanya, calia un trencament i una nova legalitat com s’ha vist i sobre el llibre blanc, una gran obra però que nomes va quedar en la teoria, i el que feia falta arribat el moment era posar-ho en pràctica, una cosa que com vam veure no estaven disposats a fer de cap de les maneres. Davant això alguns segueixen insistint amb aquests partits que posteriorment s’han comportat com si res hagués passat col·laborant amb el 155 i la governabilitat espanyola com si res.
Entregar el Govern al mateix 155 amb Salvador Illa al capdavant i deixar la independència al calaix i el referèndum com una anècdota que no volen recordar, ja que no volen reviure la vergonya de la seva resolució del mateix. Els mateixos que ara per xarxes insisteixen a criticar segons quins fitxatges d’Aliança Catalana amb passat espanyolista com una cosa greu, i no se n’adonen que cal fer coses diferents al que ja hem fet, cal una majoria que com anhel o com a mal menor voti la independència i la vulgui, alguns de cor i altres per no veure com la nostra societat es converteix en una cosa totalment diferent i amb uns valors tacats per la invasió migratòria permesa i aquest fet que defensen amb normalitat els partits abans descrits ens obre una alarma que cal intentar aturar si no volem complir el somni humit espanyol, la desaparició de la nostra identitat com a poble.
Com sempre cal pensar en el país i no amb ideologies de pa sucat amb oli que no poden anar per davant d’ell. Cal pensar amb les generacions que vindran i que els hi deixarem, i per tant cal reaccionar i fer un canvi de rumb que ens porti respostes diferents i sobretot cal tenir memòria que sembla ha desaparegut.
Un nou ordre.