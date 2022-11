Un nou engany, res a celebrar.

Aquest anunci de Pedro Sanchez per reformar el delicte de Sedició i dir-se “Desordres públics agravats” amb penes de presó menors i mes homologablae a la Unió Europea torna a ser un parany on ara els mitjans sobretot del Govern català abocaran esforços per vendre un fet miserable com la vuitena meravella del món.

El President espanyol, ha negat que el gest sigui per seduir Esquerra i si per posar les penes de presó homologables a Europa, diu que sempre ho han defensat i recorda que des de Catalunya es demana l’ammistia i això no te cabuda dins la Constitució. Des d’Esquerra ja ho han valorat molt positivament per acabar amb la repressió i es fruit del diàleg per arribar a poder votar i l’ammistia, de la mateix manera el President Aragonés diu que es un pas imprescindible per la desjudicialització. El president Puigdemont ja recorda que serà un nou engany i no hi veu cap guany polític, per la seva part Oriol Junqueras ho veu positiu i diu que aporta justícia allà on hi havia injusticia.

Una nova presa de pel per la societat catalana. El Govern amb la seva alegria ens diu que es un gran pas, quan el cert es que de les 4000 persones que han patit repressió, el 99% no els beneficiarà en res. Apart dona entendre que els fets del 2017 som culpables i ara ens alegrem que les penes havien de ser menors, però penes en definitiva. Ens diu que fer la independència no es pot ja que el pensament es amb els riscos i les penes de presó que comportaran, es com intentar un castell i pensar des del minut zero el mal que ens farem a la caiguda.

En l’anunci es torna a dir que l’ammistia pilar bàsic de la Taula de diàleg segons ERC, no cap dins la Constitució i ara a canvi s’accepta el canvi de nom d’un delicte inexistent, i unes penes de presó per cap delicte que quan sàpiguem la lletra petita de l’anunci d’aquest embaucador anomenat Pedro Sanchez no derivaran massa canvis excepte l’estètica del nom, cosa que ja estem acostumats. Dir com ha dit en Junqueras que posa justícia on hi havia injustícia quan posa com a culpable fer un referèndum democràtic es d’un cinisme brutal.

Ara els mitjans afins i el mateix Govern ja tenen l’excusa per donar suport als pressupostos socialistes i vendre aquest fake com l’objectiu del segle per Catalunya. La realitat celebrar un càstig menys sever d’un no delicte, esperpèntic i digne d’aquesta època misèrable que ens ha tocat viure.

Un nou engany, res a celebrar.