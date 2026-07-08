UN MÓN BOIG
El món fa temps que ha convertit comportaments surrealistes en espectacle i consum pels joves. En aquest cas s’ha fet viral unes agressions gratuïtes a joves a l’Eixample de Barcelona com si fos un joc.
Efectivament, tot penjat i documentat a les xarxes, vídeos on es pot veure atacs grupals a diferents persones pel carrer sense cap motiu aparent. Joves de nacionalitat espanyola agredint diferents víctimes de manera covarda i sense sentit. La investigació dels Mossos ja ha portat que un dels agressors s’ha entregat i molts usuaris han començat a identificar altres joves que hi apareixen. Tot apunta que escollien persones a l’atzar al carrer i les atacaven en grup i sense justificació.
Aquests fenomens demostren com evoluciona el planeta. Aquests autèntics tarats sembla per diversió anaven pegant a diferents víctimes que es trobaven i sempre en grup per assegurar la jugada, tot per penjar les imatges per les xarxes i buscar visualitzacions i seguidors. La degradació humana no te límits i sembla que racionalment actuaven sota l’efecte d’alguna substància o directament el seu cervell te alguna tara greu. Crec que sigui una cosa o l’altra, no hi veig més explicacions mereixen un bon càstig i avaluar si son aptes per conviure amb la resta de la societat o han de ser apartats en algun centre amb algun tractament. La resta de la societat no te que aguantar aquests comportaments d’aquests indesitjables i patir unes conseqüències surrealistes d’unes accions totalment sense justificació.
No poden entrar per una porta i sortir per l’altra en una comissaria com si res. Les víctimes mereixen un respecte i no poden ser ignorades com si fos una anècdota. El sistema hauria de protegir a les víctimes i no als agressors, semblaria força clar però ja veiem que no funciona així. La convivència és clau en una societat i els valors i les normes de comportament per anar endavant han de ser una prioritat. Qui no pugui acceptar això evidentment no pot formar part de la mateixa.
Les xarxes i viure nomes per tenir seguidors al preu que sigui amb accions fora de tota lògica, bé sigui per la seva perillositat o tant surrealistes com el cas que explicava, forma part d’un tipus d’enfermetat mental que ha de ser tractada convenientment.
Un món boig.