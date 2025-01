UN MITJÀ SENSE DEMOCRÀCIA

Sense categoria

La televisió pública, en aquest cas la catalana hauria de ser molt curosa amb la informació i amb una igualtat davant els fets sigui qui sigui, sense intentar vendre i imposar uns criteris que denoten falta alarmant de democràcia i la investidura del nou President americà Donald Trump, és un bon exemple.

No defenso un personatge com Trump, però el relat que ens ven el mitjà, ès que la població americana pel fet d’haver atorgat la victòria en aquest candidat, base de qualsevol elecció, no cal respectar el resultat i ho ven com una errada que invalida el criteri de la població. Una falta de respecte que ja fa molt que dura. Enlloc de veure les causes que han portat amb aquests resultats, els desacrediten com si ells tinguessin la veritat absoluta i que no és pot questionar.

De fet fan quedar el President Biden com un gran president sense ni tant sols analitzar l’evolució del país en el seu mandat, amb una bona part de la població més empobrida, deslocalització de fàbriques, problemes amb la immigració, imatge d’incapacitat en els darrers mesos per la seva avançada edat i en el darrer instant uns indults de dubtosa ètica moral entre d’altres coses. Ara Trump escoltem preguntes com si ens hem de creure tot el que diu que farà. És una pregunta que no veig hagin fet per cap President ni allà, ni en altres llocs. La resposta en tots els casos seria no, cap candidat compleix amb tot el que promet en campanya electoral, és una evidència. Malauradament en el món que vivim seria la normalitat, nomes cal mirar cap a Catalunya i tot el procès independentista per veure el que fan afirmar en el mateix Parlament els nostres líders, i el que van acabar fent.

No hi ha dubte que la immigració i la deportació massiva son el principal factor que el mitjà va esgrimint, com si la política d’aquí deixant via lliure a tothom amb més drets que els mateixos autoctons i sense cap exigència per la integració fos el millor. No hi ha dubte que els reincidents delinquents per exemple han de ser expulsats i jo no ho trobo res anormal, ho trobo de justícia i de respecte.

No podem agafar tota la llista d’eslogans i donar-los per fets, ja que una cosa son els desitjos i altra la realitat. Evidentment com tothom hi ha coses preocupants com el canvi climàtic que sembla quedarà en el calaix, però tampoc cal ser hipocrita ja que els grans Estats una cosa és el discurs i l’altra els interessos econòmics i la realitat, tot pura hipocresia.

En definitiva, caldria estar preocupat per personatges com Trump, però cal respectar la ciutadania en primer lloc i en segon veure que la imposició de pensament que volen alguns mitjans tampoc seria la solució i també un perill per qualsevol democràcia.