Un miserable.

Sense categoria

Un autèntic miserable feixista, com el Bisbe Reig Pla ha tornat a fer declaracions fora de lloc, demostrant ser un gran imbècil sense fronteres.

El Bisbe ultra d’Alcala de Henares ens diu que la discapacitat és herència del pecat i el desordre de la naturalesa. En una missa el passat 11 de maig va fer aquestes vinculacions entre pecat i discapacitat, això si diu que també han estat cridats per Déu i tenen el fonament de la seva existència. Això ja ha indignat associacions de persones discapacitades que evidentment afirmen que no ès un càstig, ni cap conseqüència moral i reclama els drets humans elementals. De fet no és la primera polèmica d’aquest miserable que ja ha carregat dur contra els Governs d’Esquerres, contra l’avortament, l’eutanàsia o el col·lectiu LGTBI. Fins arribar a fer misses amb la bandera franquista.

Aquest feixista de cap a peus i quan parla de discapacitat es deu referir al seu cervell, crec hauria de ser vetat de la seva feina si se li pot dir així, i de fet l’entitat religiosa que representa l’hauria de cesar immediatament, cosa que ja sabem no farà. Nomes una persona sense cap sensibilitat, ni valors pot assimilar la discapacitat amb un suposat càstig diví, una falta de respecte absolut. De fet una persona amb un currículum com el seu que ja ha criticat drets fonamentals de les persones o simplement orientacions sexuals que es veu no li agraden i on no hauria d’entrar mai ja denoten de quin personatge parlem.

El fet de la bandera franquista ja reafirma si calia un feixisme sense complexos que pensa en el passat i en una societat totalment controlada en el seu pensament retrògrad i la seva coartada celestial per justificar el que no te cap justificació possible avui en dia.

Sor remores del passat que segueixen ben vives com en molts altres àmbits fruit d’un fals tancament de la Dictadura, i una transició de fireta dirigida precisament per aquells que vivien del règim i ostentaven el poder, cosa que podem veure en moltes institucions i la manera d’actuar.

Un Estat que es permet donar lliçons de moralitat en un Concurs de Música com Eurovisió contra Israel i ignora que el 2017 van actuar amb la violència per bandera per evitar el lliure pensament de la gent i que en el seu currículum democràtic la foscor ès molt més que una anècdota.

Un miserable.