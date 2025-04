UN ESTAT LAIC?

Sense categoria

Ahir per si feia falta vam tornar a comprovar amb la mort del Cap de l’esglèsia Catòlica que la descripció d’Estat laic d’Espanya és paper mullat i prou. Crec que aquesta presa de pel no s’aguanta per enlloc i és un insult a la ciutadania.

Vam poder veure la televisió pública com dedicava hores i hores a la mort d’un cap d’Estat d’un Estat petit i que en altres molt més grans i influents no ha vist la mateixa informació, apart cap d’una Confessió religiosa que teoricament com deia no te cap oficialitat aquí i que evidentment va ser tractada com si fossim un Estat ultracatòlic. Els 3 dies de dol oficial em sembla al·lucinant i una falta de respecte a la legalitat vigent, art. 16.3 de la Constitució i al poble en general, no te cap sentit. De fet laic vol dir neutral en el que fa a religions i m’agradarà veure si demà és mor el cap de l’esglèsia budista posem per cas si també es fan 3 dies de dol, ja avanço que no.

Des de la Generalitat, inclus es van escoltar veus de modificacions de la Diada de Sant Jordi, cosa que ja seria totalment fora de lloc i intolerable, no estem en una República islàmica ni amb un estat teoricament confessional, per tant aquests afers espirituals no haurien des ser influents en cap aspecte de la ciutadania. De totes maneres ja sabem com veiem a la Declaració de la Renda hi ha una opció per una religió concreta que no hauria d’existir i un contracte vitalici per una quantitat fixa que amb els impostos de tots i sense consulta s’utilitzen per finançar aquesta entitat religiosa que segueix com a poder factic com a la Dictadura.

Pel que fa al Papa que ha mort, escoltem el seu progressisme respecte els anteriors, però els fets no ho avalen, hem escoltat la seva opinió sobre les dones, o en contra de l’avortament i deixen ben clar que voler dormir en un lloc més humil que la residència oficial pot ser un canvi estètic, però no efectiu.

A la pràctica aquesta institució caduca i ancorada en el passat més feudal amb una organització mafiosa en el seu interior amb tots els escàndols que anem coneixent no ha canviat tant com volen fer veure pel tarannà del Papa mort.

En definitiva, els que volem separar la societat dels valors i el coneixement de la dels afers espirituals, ahir vam viure el bany de realitat del que vol dir un fals Estat laic.