UN ESTAT CORRUPTE

Sense categoria

Els casos de corrupció es van acumulant al llarg del temps i esquitxen de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta utilitzant les institucions públiques en benefici propi i en definitiva en contra de la mateixa societat.

l’Empresari Victor Aldama ens ha insinuat que que va ser Sanchez qui va imposar Koldo com assessor d’Abalos i ens diu que va anar a un miting del PSOE per conèixer al President espanyol. Tot això a l’Audiència Nacional a petició propi per donar detalls del cas de presumpta corrupció a la venda de mascaretes en plena pandèmia de Covid pel que està investigat. Ha escampat el ventilador de la corrupció i el cobrament de comissions per altres personatges dels socialistes, però sobretot a Sanchez que el va voler conèixer per agrair ajuda pel cas de la seva dona, i alhora per unes gestions que havia fet a Mèxic. Ens parla de comissions a Abalos i Koldo, el primer 250 mil euros i els segon 100 mil euros apart d’altres quantitats menors amb altres implicats. Afirma que tothom coneixia el seu paper com a intermdiari per les instruccions donades per Abalos durant la signatura de contractes per les mascaretes.

De fet és el primer cop que un president actual en el càrrec és assenyalat en un cas de corrupció per un acusat. Ara faltaran les proves que sembla aviat veuran la llum ja que de moment ha sortit de la presó en llibertat i suposem que a canvi la fiscalia voldrà veure aquestes proves reals per rebaixar la seva possible condemna posterior. Des del Govern i el propi Sanchez ja s’han afanyat a desmentir les informacions però sembla que la corrupció comença a fer forat en el partit de Govern, cosa que no seria cap sorpresa veient el seu historial.

No hi ha dubte que aquesta Espanya, la corrupció no es propietat de ningú i si de tots sense excepcions. El PSOE amb escàndols majúsculs com els GAL de Felipe Gonzalez o els ERO d’Andalusia a la seva esquena per posar nomes dos grans exemples, no és menys corrupte que els Populars, i cap dels dos poden donar exemple de res. La seva funció a les institucions és poder gestionar l’enriquiment personal i els avantatges de la seva posició, deixant els seus representats en un no res.

Un sistema corrupte sense remei, on les pràctiques abusives amb la societat i la casta creada per part dels que ocupen les institucions s’allunya cada cop més de les seves vertaderes funcions en una democràcia normal.