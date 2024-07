ULTIMATUMS DE FIRETA

Sense categoria

Avui escoltem com Esquerra dona al PSC-PSOE un ultimatum fins final de juliol si no accepten aquest finançament especial per Catalunya que no compliria l’Estatut vigent amb el seu Organ amb les dues parts controlant el mateix i amb una mena de sistema basc que absolutament ningú és creu que sigui possible per Catalunya.

La desafecció creixent i estructural com ja queda constatat és precisament per coses com aquesta. Un partit teoricament amb l’objectiu de la independència vol donar la presidència de la Generalitat de Catalunya a un partit de la repressió del 155, i per si això no fos poc demana a canvi una contrapartida que dins l’Estat sap que és impossible, i que per defecte un Estat independent ja porta incorporada. Un objectiu del tot, ara en demanem una part, totalment fora de lloc.

Per altra banda, i en el suposit que el PSC digui que ho accepta a canvi dels seus vots, sabem que no seria immediat, ha de passar per Madrid, s’haurien de modificar una sèrie de lleis, i de pas convèncer a la resta de Comunitats autonomes d’aquest canvi que lògicament també les afecta i en son totalment contràries. Es a dir, ens trobariem amb un president investit i un requisit que s’allargaria en el temps per quedar en res, a l’estil del català a la Unió Europea, tornariem a estar amb el “a canvi de res”. No hi pot haver cap garantia, ja que és impossible acceptar aquesta petició i ho saben totes les parts, era una oferta de Catalunya, una petició abans del camí cap a l’Estat propi, una pantalla passada que ja ha estat rebutjada mil i un camins per motius que alguns cops ja he explicat, i ara en forma de nova enganyifa per justificar un suport a canvi de res, i un suport al 155 que lògicament una bona part de la societat rebutjarà, tant d’aquest partit com de la resta dels partits que teoricament juguen amb la independència.

Son ultimatums que ningú es creu i que si tenen un efecte es seguir augmentant aquesta desafecció sense límits, un fet que aquests partits tancats amb les seves cupules i càrrecs a mantenir com sigui tant els fa, fins que precisament el seu poder sigui tant feble que ja no puguin garantir aquest clientelisme en el que s’han convertit per damunt de tot.

Son ultimatums de fireta.