TRENCAMENT
Junts ha decidit trencar el suport al Govern de Pedro Sanchez i donar per acabades les negociacions a Suïssa amb un mediador i ara nomes falta que la militància ho ratifiqui perquè sigui un fet i sembla hauria de portar a unes eleccions espanyoles.
Una decisió totalment lògica des de l’optica catalana i veient els reiterats incompliments que han anat rebent com a premi al seu suport que hores d’ara ja han entès potser no per convicció però si per supervivència que els podia costar car segons reflecteixen les enquestes. Per la seva part Esquerra ens diu que ells no dimitiran d’exercir la seva força política en el Congrés amb els seus diputats, una força pel bé de Catalunya i dels seus ciutans. Diu que no s’aixecaran de cap negociació com el finançament singular i destaca que el trencament de Junts la pot afectar greument.
Realment quan un partit tracta d’imbècils a la ciutadania com ha fet aquest representant dels repúblicans vol dir la baixa qualitat democràtica del territori i el nivell del seus representants. Ens parlen de força política, potser haurien de saber que la força en un Parlament no es tant pel número de diputats que es tenen, sinó per la influència i el rèdit que poden treure aquests, en aquest cas cap. Parlen de la força per Catalunya, potser em podrien dir que han aconseguit exactament per Catalunya i crec que apart de buscar relats per enganyar a la gent i amagar el seu absolut fracàs amb un suport vergonyòs a un partit a canvi de res, no trobarien res més. Per últim una negociació és precisament entre dues parts per poder treure uns beneficis, si aquests no s’aconsegueixen no te cap sentit cap negociació i en darrer lloc utilitzar una mena de xantatge que la decisió podria afectar al finançament singular quan tothom sap que aquest finançament és un fake que mai veurà la llum com ja hem vist i que seguir amb aquest tema com excusa per haver posat al President Illa i per seguir donant un suport gratis a Madrid, és un insult més que la ciutadania no mereix.
La decisió no afectarà a cap finançament, ja que aquest simplement no existeix, el que afectarà nomes son les seves cadires que poden perillar en unes noves eleccions, on segurament tornaran a exercir de crossa del PSOE oblidant la seva vertadera missió com a partit, tot un desgavell.
El trencament.