Sense categoria

Sanchez ens anima a sortir a aplaudir als balcons com ja va passar pels sanitaris a l’època del Covid i així fer un reconeixement als serveis públics, en un nou episodi delirant del desastre al País Valencià.

Compara la DANA amb pandèmia i anima la gent a aplaudir als balcons seguint el nou lema de la Moncloa “Tots a una” que substitueix ” Acció de Govern”, i aposta per deixar per un altre moment les critiques i les responsabilitats polítiques dels gestors del desastre. Això ja ha comportar critiques per les xarxes i inclus des de sectors que s’han preguntat si l’Estat ha estat a l’alçada. Sanchez ens diu que ara toca ajudar a les persones i ha anunciat un nou paquet d’ajudes.

Realment, un vodevil macabre que ha portat a una nefasta gestió amb la càrrega de més de 200 vides perdudes i escoltant el Govern valencià amb les mentides i rectificacions constants sobre la seva actuació negligent i inútil, alhora veient com des de l’Estat tampoc és va actuar ràpidament per damunt de competències o altres derivades i veient com des del primer moment la gent, els voluntaris eren els únics a fer front a la situació. Alhora veient com unitat de fora del País Valencià eren rebutjades i quan finalment eren admeses com els Bombers catalans veure com el caos i la coordinació eren nuls. El mateix episodi del Borbó i Sanchez i la seva passejada per la foto pel lloc ja va ser de traca.

De tots a una res, els ciutadans amb els seus impostos poden exigir una resposta eficaç dels seus representants que per cert han votat i que tenen que gestionar els recursos i fer front a situacions com aquestes per evitar el menor número de víctimes i la màxima seguretat dins la desgracia. Hem vist com la Generalitat valenciana ha estat totalment inútil i l’Estat no hi va ser. El que va veure la ciutadania és l’intent miserable de batalla política entre partits i intentar treure rèdit de la mort. Per tant si que es temps de veure responsabilitats, no poden esperar i la ciutadania te tot el dret d’exigir les mateixes amb celeritat i acabar amb aquesta mesquinesa de classe política que evidentment no ha estat a l’alçada, i això no es pot intentar tapar amb 4 aplaudiments des dels balcons amb un serveis públics que precisament son per això i pagats per tots.

Tots a una.