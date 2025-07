Torre Pacheco: Una via coneguda.

Sense categoria

La violència desfermada fa 4 dies amb grups de veins i grupuscles d’extrema dreta contra joves marroquins, no és res més que el que ja hem vist a altres indrets d’Europa i que ara arriba a l’Estat espanyol.

Recordo que tot va començar per una agressió a una persona gran per part de 3 joves magrebins, dels quals dos ja van ser detinguts i que els grups d’extrema dreta van amplificar per les xarxes per iniciar aquesta cacera contra l’immigrant

En aquesta població murciana, el 30% son estrangers. De fet suposadament aquest magribí que va cometre l’agressió i que junt amb altres dues persones ja detingudes estava en situació irregular i ahir va ser detingut quan intentava creuar a França. De fet els estrangers ahir es van enfrontar a la policia protestant per les agressions dels grups ultres.

Aquesta situació segurament i evidentment no es l’ideal, però més enllà dels grups feixistes que troben en aquestes situacions la manera de fer-se veure, el gran culpable és l’Estat per com tracta la immigració, els mitjans que els fan la gara gara i una societat de bonisme que amaga els problemes amb l’excusa del racisme si son denunciats. Cal exigir drets i sobretot deures a tota persona immigrant i no nomes drets com fins ara amb les conseqüències que veiem. La inclusió no vol dir barra lliure i sobretot la delinqüència ha de ser castigada amb el retorn als seus lloc d’origen. Malauradament aquest cas d’agressió a una persona gran no son fets aïllats i han de comportar no el perdò o el manteniment d’aquests miserables amb els nostres impostos, sinó precisament l’expusió directe, i això no és racisme, es sentit comú.

Les persones de fora ha de voler la integració i per tant han de complir unes normes d’adaptació amb l’idioma, la cultura i costums del lloc, que no vol dir que guardin la seva identitat, però no poden exigir tots els drets possibles a canvi de no tenir cap deure. Aquest bonisme protagonitzat bàsicament per l’esquerra més naif i amb el suport de molts mitjans ha de canviar abans no sigui massa tard.

La societat és mereix respecte, i no ser substituïda com fins ara i sentir-se ciutadà de segona a casa teva. Aquest polvorí creat per aquestes polítiques han fracassat allà on s’han fet, i ara segueix la línia. Cal afrontar els problemes i marcar unes línies, de fet les mateixes que marcarien si el cas fos a la inversa i evitar així casos com aquests, on un 30% de població magribina tothom veu que pot ser massa i la cohesió es trenca.

Torre Pacheco: Una via coneguda.