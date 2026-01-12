TOCAVA TANCAR RODALIES
El món de la política pot arribar a ser molt miserable i Catalunya ho esta veient la darrera setmana fent veure que tanca carpetes pendents, per cert temes clau pel suport república als actuals gestors del Govern de la Generalitat i de pas justificar la feina d’uns i altres. De fet els resultats malauradament son ben iguals.
Desprès dels moments de gloria d’Oriol Junqueras i el seu acord d’un finançament singular per Catalunya, que hores d’ara a part de gent interessada tothom sap que no representa cap singularitat i on la seva opacitat no dona cap bon presagi, més aviat allò de grans relats i resultats nuls i on agafant les xifres que ens volen fer creure, aquests 5 mil milions representarien que el robatori anual seria de 15 mil milions enlloc de 20 mil milions, i això se suposa que ho hauriem de celebrar.
Avui tocava vendre una nova fantasia en forma del traspàs integral de Rodalies, ja us avanço que res de res, una nova empresa on Renfe seguirà amb el major percentatge d’accionariat i sempre dins del grup de Renfe i on el Consell d’Administació serà a parts iguals amb la presidència per Catalunya, que en el cas que ens ocupa el la Consellera Paneque del PSC i per tant cap voluntat de pensar en nosaltres i tota en el sistema espanyol que surt de Madrid.
Ens volen vendre que es un canvi de paradigma, no de nom, però el paradigma son noves cares i els mateixos amb el poder per prendre les decisions importants, res a veure amb un traspàs integral i fora de Renfe. Un canvi de nom de manual, on per cert aquest Govern Català i la seva crossa repúblicana ja hi tenen tirada com en l’escàndol de la DGAIA resolt amb un canvi de nom i tapant aquesta vergonya, com diuen avui per tú i demà per mi.
De fet aquest 50,1 de l’accionariat del Govern espanyol es preveu que pugui canviar en un moment donat, però no hi ha un mecanisme establert per fer-ho, hi ho deixen a un procès de negociació amb les majories ja esmentades. Per posar un altre exemple l’empresa funcionarà per majoria absoluta del Consell d’Administració, aquell on diuen la part catalana te majoria però atenció caldrà que sigui qualificada per decisions especials com canvi de majories accionarials, inversions, desinversions, nomenaments i destitució de consellers. O sigui crec que si proposen el canvi del tipus de paper de water dels lavabos dels combois ho poden assolir.
Una nova vergonya amb un relat que sobretot interessa i defensarà el Govern de PSC, Esquerra i Comuns per sortir del pas i seguir tancant carpetes en fals i vendre desprès als seus votants més fidels o més cecs.
No hi ha dubte, tocava tancar Rodalies.